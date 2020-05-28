الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل عمليات بيع في أواخر الجلسة

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الخميس، عقب عمليات بيع في أواخر الجلسة، وتحت وطأة الأداء الضعيف لسهم "فيسبوك".

وتراجعت الأسهم الأمريكية، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي وإنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الصين غدا الجمعة.

وكانت الأسهم مرتفعة معظم فترات الجلسة مع استمرار رهان المستثمرين على تعاف سريع من الركود الذي أفرزه فيروس كورونا.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 147.67 نقطة بما يعادل 0.58 بالمئة إلى 25400.6 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.41 نقطة أو 0.21 بالمئة ليسجل 3029.72 نقطة، فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 43.37 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 9368.99 نقطة.

المصدر: رويترز