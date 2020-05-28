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المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 6.75%

مال وأعمال

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 6.75%
Reuters
المركزي التونسي
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قال البنك المركزي التونسي يوم الخميس، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 بالمئة.

وأضاف البنك في بيان، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع في الأشهر الأربعة الأولى من 2020 إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3.6 بالمئة قبل عام، نتيجة انخفاض في العجز التجاري.

وكان البنك خفض السعر 100 نقطة أساس في مارس، في أول خفض منذ 2011، وذلك في إطار جهود التصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا.

ودعا البنك المركزي إلى زيادة الصادرات، ولاسيما الفوسفات، في ضوء التوقعات لانخفاض كبير في إيرادات السياحة جراء أزمة كورونا.

المصدر: رويترز

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