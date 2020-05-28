أسهم أوروبا ترتفع لليوم الرابع بفعل انتعاش الرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، الخميس، إذ رجحت كفة التفاؤل حيال عودة الأنشطة التجارية وإجراءات تحفيز منطقة اليورو المعتل رغم تنامي التوترات الأمريكية الصينية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في 11 أسبوعا، مع انتعاش أسهم شركات الرعاية الصحية بعد خسائر تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وتقدم سهم غلاكسو سميثكلاين، أكبر صانع لقاحات في العالم، 2.1 بالمئة مع إعلانها خططا لإنتاج مليار جرعة من معززات الفعالية للقاحات "كوفيد-19" العام القادم.

وشملت المكاسب قطاعات أخرى آمنة نسبيا مثل منتجات الرعاية الشخصية والمنزلية والاتصالات والمرافق.

وقفز سهم مشغل قاعات العرض السينمائي البريطاني "سينورلد" 21.4 بالمئة ليتصدر المكاسب على ستوكس 600 بعد قول الشركة إنها تتوقع فتح جميع مواقعها في يوليو وإنها دبرت سيولة إضافية.

كما ارتفعت أسهم ستوكس 600 أكثر من 32 بالمئة من أدنى مستويات مارس، مع تطلع المستثمرين إلى تعاف تدريجي في ظل ضخ صناع السياسات تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي وتسابق صناع العقاقير على تطوير لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19".

المصدر: رويترز