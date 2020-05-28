صندوق النقد يلحظ تغيرا في اتجاه التدفقات بالأسواق الناشئة

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن تقديراته تشير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة جمعت ديونا بنحو 77 مليار دولار في أبريل ومايو.

وأضاف صندوق النقد أن ذلك غير جزئيا اتجاه نزوح ضخم لرؤوس الأموال بلغ 100 مليار دولار في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وصرحت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق خلال مؤتمر للأمم المتحدة، بأن صندوق النقد قدم تمويلا طارئا بواقع 22 مليار دولار إلى 60 من أصل 103 دولة طلبت المساعدة.

وأشارت إلى أنه قدم منحا لتغطية 6 أشهر من مدفوعات خدمة الديون المستحقة له لـ27 دولة من الأعضاء الأشد فقرا.

وأفاد تيجاني ثيام مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص خلال المؤتمر، بأن مبادرة تخفيف أعباء ديون البلدان الأشد فقرا التي تبنتها مجموعة العشرين حتى نهاية العام، هي "بداية جيدة".

وتابع تيجاني ثيام قائلا: "لكن هناك حاجة إلى تعليق أطول لمدفوعات الدين لمدة عامين".

المصدر: رويترز