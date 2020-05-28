تعيين اللبناني رامي حايك كأول أجنبي بمنصب كبير المستشارين في بنك هونغ كونغ المركزي

عيّنت سلطة النقد في هونغ كونغ اللبناني، رامي حايك، كبيرا للمستشارين في البنك المركزي، ليكون أول أجنبي يشغل هذا المنصب في هذه المقاطعة التابعة لسيادة الصين والمتمتعة بحكم ذاتي.

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وكان الخبير المالي حايك قد تولى سابقا منصب مدير قسم المؤسسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة HSBC Holdings Plc للخدمات المصرفية القابضة في هونغ كونغ، حيث عمل لمدة 6 سنوات.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن هونغ كونغ تواجه تحديا متزايدا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوقف خروج الرساميل المحلية، وتحديدا بعد الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في كلّ مناطقها قبيل تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الناتج المحلي هناك انكمش بنسبة قياسية وصلت إلى 8.9 في المئة في الربع الأول من العام 2020، كما ارتفع معدل البطالة في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى منذ 2009.

وتُركز هونغ كونغ على مبادرات لتطوير السوق المالية المحلية حالياً بعد الصعوبات التي واجهتها خلال العام الفائت.

المصدر:بلومبرغ