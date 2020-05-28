السياحة العالمية: السياحة الدولية تواجه أكبر تراجع منذ خمسينات القرن الماضي

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زوراب بولوليكاشفيلي، لصحيفة "هاندلسبات" الألمانية، إن السياحة الدولية بصدد الانخفاض بنسبة 70% هذا العام.

ويمثل ذلك أكبر تراجع لهذا القطاع منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.

وقال بولوليكاشفيلي إن هذا التنبؤ للقطاع المتضرر من فيروس كورونا يستند إلى افتراض بأن الدول في أنحاء العالم ستفتح تدريجيا حدودها اعتبارا من أغسطس المقبل.

ويعتبر قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"