الكرملين: عازمون على استكمال "السيل الشمالي-2"

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن خطط موسكو لم تتغير بشأن تنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق "السيل الشمالي-2".

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واعتبر المتحدث أن العقوبات (الأمريكية) التي فرضت على المشروع "ليست إلا أداة غير نزيهة للمنافسة، وأنها تتعارض مع القانون الدولي".

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال فيما إذا كانت روسيا تعتزم تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2" في ظل التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على المشروع.

وأضاف: "موقفنا تجاه العقوبات معروف جيدا، وهذا الموقف لم يتغير، وهو سلبي للغاية، نعتبر أن مثل هذا التوجه (فرض العقوبات) ليس سوى مظهر من مظاهر المنافسة غير المشروعة والتي تتعارض مع القانون الدولي".

يشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ "السيل الشمالي-2" وهو عبارة عن مشروع لمد خطي أنابيب من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتبلغ استطاعة الأنبوبين 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويلقى المشروع معارضة من قبل أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا والولايات المتحدة، التي تسعى إلى بيع الغاز المسال الذي تنتجه شركاتها، لدول الاتحاد الأوروبي، والحد من سيطرة الغاز الروسي على السوق هناك.

المصدر: تاس