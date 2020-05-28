 
مباشر

هبوط أسهم أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديدات ترامب

مال وأعمال

هبوط أسهم أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديدات ترامب
Reuters
هبوط أسهم أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديدات ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nz30

سجلت أسهم أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تراجعا، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى إغلاقها.

إقرأ المزيد
ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ
ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ"إسكاتها أصواتا محافظة"

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد أغلق سهم "فيسبوك"، شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تعاملات الأربعاء على انخفاض نسبته 1.32%.

أما سهم شركة "تويتر" فقد تراجع بنسبة 2.76%، في حين هبط سهم "سناب شات" بنسبة 2.36%.

وقال البيت الأبيض إن الأمر الخاص الذي ينظم عمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم التوقيع عليه اليوم الخميس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا