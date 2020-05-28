فرنسا تأمل بالتوصل لاتفاق بشأن خطة تعافي اقتصاد أوروبا بقيمة 750 مليار يورو

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الخميس، إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تعاف اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو في الأسابيع المقبلة.

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وإذا ما حظيت الخطة بموافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد، فمن شأنها أن تصبح علامة فارقة في التكامل الأوروبي الممتد منذ نصف قرن، إذ ستشكل خطوة صوب الاستعانة بالدين المشترك كأداة كبرى للتمويل للمرة الأولى، وبما يمهد الطريق لصلاحيات أوسع للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالضرائب.

لكن دولا في الشمال الأوروبي، تتسم بالتحفظ في سياساتها المالية، قاومت الضغوط من دول أخرى في التكتل، لقبول الدين المشترك لحماية سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، التي تشمل دولا يقطنها 450 مليون شخص، من الانقسامات، بسبب اختلاف معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الثروة.

المصدر: رويترز