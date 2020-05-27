أنقرة: نتفاوض مع عدة دول حول التبادل النقدي بعملاتنا المحلية

أعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، أن بلاده تجري مباحثات مع عدة دول، حول اتفاقات للتبادل النقدي بالعملات المحلية.

إقرأ المزيد

وقال ألبيرق اليوم الأربعاء خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي": "من الآن فصاعدا، سندرس التجارة بعملتنا المحلية، ونحن نجري مباحثات مع بضع دول بشأن اتفاقات لمبادلة العملة".

وأشار ألبيرق إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند، دون توضيح ما إذا كانت تركيا تجري مفاوضات نشطة حول الموضوع مع كل تلك الدول.

ورفعت قطر الأسبوع الماضي، خطا قائما لمبادلة العملة مع تركيا إلى ثلاثة أمثاله لتصل قيمته إلى 15 مليار دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك قولهم إن أنقرة تسعى أيضا لتوسيع اتفاق مبادلة العملة الموقع مع الصين وإنشاء خطوط لمبادلة العملة مع اليابان وبريطاينا.

المصدر: رويترز