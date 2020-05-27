مصر تعلن موعد بدء إنشاء أول مفاعل بتكنولوجيا روسية

أعلن رئيس هيئة المحطات النووية المصرية أمجد الوكيل اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر إذن بقبول إنشاء موقع الضبعة في يونيو 2021.

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وأكد الوكيل لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنه يتم حاليا تلافي الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذي يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

وقال الوكيل إنه تم تقديم إذن قبول الإنشاء في يناير 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميغاوات.

وأوضح الوكيل أن عمل المقاولين في موقع الضبعة لا علاقة له ببدء إنشاء المفاعلات، مشيرا إلى أن عمل المقاولين يستهدف أعمال التسوية وأعمال المباني الإدارية والمباني المساعدة فقط وليس له علاقة بصدور إذن الإنشاء.

وقال الوكيل إن الهيئة في انتظار الحصول على إذن قبول الإنشاء للبدء في إنشاء المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة روس آتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة.

وسيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات VVER 1200 من الجيل 3+، أحدث جيل من المفاعلات، وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة.

المصدر: اليوم السابع