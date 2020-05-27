النفط يهبط جراء مخاوف حيال الطلب والتوتر حول هونغ كونغ

تراجعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف بشأن وتيرة تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا، وتفاقم التوترات الأمريكية الصينية بما في ذلك حول هونغ كونغ.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا ما يعادل 1,4% إلى 35,67 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ما يوازي 1,5% إلى 33,83 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، حيث بدأت بعض الولايات استئناف النشاط الاقتصادي، عزز التفاؤل بشان زيادة الطلب المعنويات، لكن محللين حذروا من أن التعافي يبدو هشا. وعطلة يوم الذكرى الخاص بتكريم الجنود الأمريكيين وقدامى المحاربين، والتي انتهت لتوها عادة ما تكون بداية لموسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

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وقال "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة: "التقديرات الأولية للطلب على البنزين منخفضة بما يصل إلى 30% مقارنة مع العام الماضي مع بقاء الناس قريبا من منازلهم".

وتوقع بعض المحللين والبنوك توازنا في سوق النفط في يونيو، ولكن مجموعة أوراسيا تقول إن هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل.

وأضافت في مذكرة: "ثمة .. خطر كبير بتكرار التفشي وإجراءات العزل".

المصدر: "رويترز"