الصين تقدم دعما نقديا لرحلات الشحن الجوي

قالت وزارة المالية الصينية اليوم، إنها ستقدم الدعم لشركات الطيران الصينية والأجنبية في رحلات الشحن من البلاد وإليها في مسعى لمساندة القطاع وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها في الإنترنت، أن الدعم النقدي سيكون بأثر رجعي لتغطية أي رحلات اعتبارا من أول أبريل الماضي وحتى 30 يونيو المقبل.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة لطائرات الشحن المحولة من طائرات ركاب، سيجري دعم 80% من تكاليف التحويل، مضيفة أن الدعم المقدم لرحلات الشحن سيمنح على أساس أميال الرحلة.

المصدر: "رويترز"