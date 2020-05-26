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المصريون يسحبون مليارات الجنيهات خلال أيام العيد

مال وأعمال

المصريون يسحبون مليارات الجنيهات خلال أيام العيد
Reuters
البنك المركزي المصري
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أعلن مصدر في البنك المركزي المصري، أن المواطنين قاموا بسحب نحو 9 مليارات جنيه من ماكينات الصرف الآلي خلال أيام عيد الفطر.

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وأوضح المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذه المبالغ تم سحبها خلال 4 أيام فقط من الجمعة الماضية وحتى أمس الاثنين.

وأكد المصدر التشديد على البنوك بضرورة تغذية ماكينات الصرف بالنقود لتلبية احتياجات المواطنين من السيولة، مع الالتزام بتعليمات التعقيم المستمر للماكينات وفروع البنوك الإلكترونية.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد أعلن أن عملاء البنوك في السوق المحلية، سحبوا 30 مليار جنيه (1.91 مليار دولار) خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر مارس الماضي، مع تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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