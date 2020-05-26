نقابي إيطالي: صناعة السيارات تنهار جراء كورونا

قرع نقابي إيطالي ناقوس الخطر، قائلا إن "صناعة السيارات (في إيطاليا) تنهار، وتلزم حوافز لتحريك المبيعات".

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وأشار رئيس الاتحاد الصناعي في تورينو شمالي إيطاليا، خلال مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، إلى "الحاجة إلى رؤية استراتيجية، إيطالية وأوروبية بشأن قطاع السيارات"، إلى جانب "إجراءات عاجلة لإحياء مصير قطاع سقط في ثقب أسود".

وسلط غالينا، الذي كتب مع رئيس الرابطة الوطنية لسلاسل صناعة السيارات Anfia باولو سكودييري رسالة إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الضوء على أن "هناك خطتين يجب أخذهما بالاعتبار، نحن قلقون من أن يتقاطع التحول التكنولوجي للقطاع مع أزمة السوق المرتبطة بجائحة كوفيد 19 ما سيؤدي إلى آثار كارثية على السوق والتوظيف".

وأشار النقابي إلى أنه "طالب منذ بعض الوقت مع (Anfia) بمخطط لسياسات صناعية مخصصة لقطاع إنتاج السيارات"، فضلا عن "المطالبة باهتمام خاص من قبل السلطة التنفيذية للتحديات الصناعية التي يواجهها هذا القطاع".

وذكر غالينا أن "صناعة السيارات استأنفت العمل في 6 فبراير الماضي دون تفعيل إجراءات كبيرة، لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى رؤية استراتيجية للقطاع، هناك حاجة لإجراءات عاجلة لإنهاض القطاع بعمل محدد وبتكاليف محدودة بالنسبة للدولة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء