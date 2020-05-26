البنوك الروسية تدخل كمية قياسية من العملات الأجنبية إلى البلاد

كشفت بيانات للبنك المركزي الروسي، أن البنوك الروسية قامت في مارس الماضي بإدخال أموال قياسية على شكل نقد (كاش) من العملات الأجنبية إلى البلاد.

وبلغ حجم النقد الأجنبي، الذي تم إدخاله إلى البلد خلال الشهر المذكور على شكل نقد (كاش)، نحو 4.95 مليار دولار، وهو ما يتجاوز رقم فبراير الماضي بأكثر من تسع مرات.

بالإضافة إلى ذلك، قامت البنوك الروسية في مارس الماضي، بإدخال نقد من العملة الأوروبية بقيمة 1.3 مليار يورو، وهو ما يزيد بثلاث مرات تقريبا عما كان عليه في فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"