روسيا تتجاوز السعودية في توريد النفط للصين في أبريل

أفادت "رويترز" نقلا عن الجمارك الصينية بأن توريد النفط الروسي إلى الصين في أبريل ارتفع بنسبة 17.7٪ على أساس سنوي، فيما تراجعت صادرات النفط السعودي للصين في نفس الفترة، بنسبة 18٪.

وقال تقرير الوكالة: "كانت السعودية تعتبر المورد الرئيسي للنفط الخام للصين، لكن روسيا تخطتها في أبريل، ونمت الواردات الروسية بنسبة 18٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي".

ووفقا لإدارة الجمارك العامة الصينية، في أبريل، انخفض استيراد الصين للنفط بنسبة 7.5 ٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 9.84 مليون برميل يوميا.

وانخفض توريد النفط من السعودية، في أبريل بنسبة 18٪ على أساس سنوي، ووصل إلى 5.16 مليون طن، أو 1.26 مليون برميل يوميا.

في شهر التقرير، قامت روسيا بتوريد 7.2 مليون طن (1.75 مليون برميل يوميا)، وهو ما يزيد بنسبة 17.7٪ عن العام السابق.

وتشير "رويترز"، إلى أن الواردات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام زادت بنسبة 1.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تستغل المصافي الصينية انخفاض أسعار النفط.

المصدر: نوفوستي