الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق إنقاذ مع "لوفتهانزا"

توصلت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع إدارة الناقلة الوطنية "لوفتهانزا"، التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا، بخصوص مساعدة حكومية بمليارات اليوروهات.

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ويتطلب الاتفاق موافقة اللجنة التوجيهية لصندوق الإنقاذ الألماني من تداعيات فيروس كورونا ومجلس إدارة "لوفتهانزا" ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وكانت "لوفتهانزا" قد أجرت محادثات مع برلين لعدة أسابيع بشأن حزمة الدعم لمساعدتها على تجاوز فترة طويلة متوقعة من تراجع السفر.

والأسبوع الماضي، قالت مصادر، إن حزمة الإنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو (9.9 مليار دولار)، وستستحوذ الحكومة الألمانية بموجب الاتفاق على حصة 20% في شركة طيرانها الرائدة.

المصدر: "رويترز"