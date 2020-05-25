مصر تعلن عبور أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، اليوم الاثنين، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم "HMM Algeciras" التابعة لخط الحاويات الكوري "HMM".

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وعبرت السفينة قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب، حيث تبلغ حمولتها 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترا.

وشهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عملية العبور، حيث تعد هذه الرحلة الأولى للسفينة خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الربان هشام فوزي، كبير مرشدين ممتاز، والربان مدحت النجار، كبير مرشدين أول، للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن جون كيون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية