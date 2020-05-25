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إسبانيا تفتح أبوابها للسياح الأجانب وتعلن موعد استقبالهم

مال وأعمال

إسبانيا تفتح أبوابها للسياح الأجانب وتعلن موعد استقبالهم
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلن وزير السياحة الإسباني رييس ماروتو اليوم، أن السائحين الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو المقبل. وتقوم الحكومة الآن بتخفيف القيوم التي تم فرضها لمواجهة كورونا.

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ووفقا للوزير فإن الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج سيكون قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد (يوليو 2020).

وقال رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية "أوندا ثيرو"، "من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو".

وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا، لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.

المصدر: "رويترز"

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