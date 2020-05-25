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تهاوي الاستهلاك والصادرات يدفع ألمانيا للركود

مال وأعمال

تهاوي الاستهلاك والصادرات يدفع ألمانيا للركود
AFP
تهاوي الاستهلاك والصادرات يدفع ألمانيا للركود
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أظهرت بيانات تفصيلية، اليوم الاثنين، أن تهاويا في الاستثمارات الرأسمالية والاستهلاك الخاص والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام الجاري.

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وقال مكتب الإحصاء الألماني، إن الاستثمارات الرأسمالية تراجعت بنسبة 6.9%، والاستهلاك الخاص بنسبة 3.2%، والصادرات بنسبة 3.1%.

ويعني هذا أن الاستهلاك الخاص ألغى 1.7% من مجمل النشاط الاقتصادي، في حين شطب صافي التجارة 0.8%، مما أفضى إلى انكماش نسبته 2.2% في الربع الأول من العام الجاري.

وتعطي هذه البيانات لمحة عن الأضرار التي أوقعتها جائحة فيروس كورونا بأقوى اقتصاد في أوروبا.

المصدر: "رويترز"

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