البيت الأبيض: البطالة ستبقى مرتفعة خلال الانتخابات

صرح كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفين هاسيت، بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيبقى مرتفعا خلال فترة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وتوقع المستشار في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية يوم الأحد، أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا "صاروخيا" في الربع الثالث، لكنه لن يتعافى بالكامل من تداعيات فيروس كورونا.

وقال هاسيت إن "معدل البطالة هو من الأمور التي سيكون تراجعها أكثر بطئا".

وأضاف: "لكني أعتقد أن جميع علامات التعافي الاقتصادي سوف تتأجج في كل مكان"، مشيرا إلى أن "الشيء الوحيد الذي سوف نناقشه كاقتصاديين هو إن كنا سنتمكن من العودة إلى الوضع الذي كنا عليه أو أنها ستكون رحلة طويلة لتحقيق ذلك".

وكان هاسيت قد حذر في وقت سابق من أن معدل البطالة الذي بلغ 14.7% في أبريل الماضي قد يرتفع إلى ما بين 22 و23% في مايو، ويزداد قليلا في يونيو قبل أن يبدأ بالتراجع.

وحسب أحدث إحصائيات وزارة العمل الأمريكية الخميس الماضي، فإن نحو 38.6 مليون شخص في الولايات المتحدة فقدوا وظائفهم منذ فرض الإغلاق في مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر: فرانس برس