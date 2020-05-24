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زوكربيرغ ثالث أغنى رجل في العالم بـ 87.8 مليار دولار

مال وأعمال

زوكربيرغ ثالث أغنى رجل في العالم بـ 87.8 مليار دولار
Reuters EMS/nl
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
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أصبح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، ثالث أغنى رجل في العالم بعدما ارتفعت ثروته بقيمة 30 مليار دولار، منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.

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ووفقا لمجلة "بيزنس إنسايدر" فإن ثروة زوكربيرغ تبلغ حاليا 87.8 مليار دولار، وهو ما يجعله ثالث أغنى شخص في العالم حسب مؤشر "بلومبرغ" لأصحاب الملايين، بعد كل من الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس (147 مليار دولار)، ومبتكر "مايكروسوفت" بيل غيتس (108 مليارات دولار).

وأوضحت المجلة أن زوكربيرغ بدأ يجمع المليارات بعد أن أصبحت منطقة خليج سان فرانسيسكو أول منطقة رئيسية في الولايات المتحدة تطلب من السكان اللجوء إلى مكان آمن بسبب تفشي فيروس كورونا، ما جعل الإقبال على "فيسبوك" وملحقاتها تاريخيا.

ولفتت المجلة إلى أنه على الرغم من الضربة التي وجهها الوباء للاقتصاد العالمي، فإن شركة "فيسبوك" أعلنت عن أرقام أفضل من المتوقع، سواء بالنسبة للإيرادات والمستخدمين أو الأرباح في الربع الأول من العام الجاري، حيث أضافت الشركة 44 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

المصدر: "بيزنس إنسايدر"

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