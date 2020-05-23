العراق والسعودية يؤكدان التزامهما بخفض إنتاج النفط

أعلن العراق والسعودية، الاتفاق على مواصلة العمل لإعادة التوازن في أسواق النفط، مؤكدين الالتزام بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وروسيا وحلفاء آخرون.

وأشارت وكالة "واس" السعودية السبت، إلى أن الاتفاق جاء بعد أن زار وزير المالية والنفط بالوكالة العراقي علي علاوي، المملكة لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

وقالت، إن "الجانبين عبرا عن رضاهما إزاء تحسن أوضاع سوق النفط".

ونوهت إلى أن العراق اتفق مع شركات سعودية، على الاستثمار في حقل غاز عكاز بمحافظة الأنبار غربي البلاد على الحدود مع سوريا، والذي يعد من الحقول الضخمة في العراق.

المصدر: "رويترز + واس"