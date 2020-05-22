المركزي الروسي لا يستبعد خفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر القادم

لم تستبعد رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا، أن يقوم مجلس إدارة البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا خلال اجتماعه في يونيو المقبل.

وقالت نابيؤلينا في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الجمعة، إن قرار خفض سعر الفائدة بنقطة مئوية على الطاولة، لكن احتمال اتخاذ قرار مثل هذا ما يزال غير مؤكد.

كذلك أشارت إلى عدم وجود ضرورة تقتضي التحول إلى أسعار فائدة سلبية، لكن في حال حدوث تغيرات حادة في الاقتصاد فإنه يمكن اتخاذ قرارات طارئة.

وأعربت رئيسة البنك المركزي الروسية عن ثقتها بأنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة، بحيث تبقى معدلات التضخم في نطاق 4%.

وكإجراء إضافي لدعم المواطنين لمواجهة تداعيات كورونا، قالت نابيؤلينا، إن المركزي سمح بتأجيل سداد دفعات قروض السيارات.

وأضافت، أن الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي قريب من السيناريو الأساسي الذي وضعه المركزي للعام الحالي.

وقالت نابيؤلينا، إن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يتراجع في الربع الثاني من 2020 بنحو 8%، في ظل إجراءات الحجر الصحي التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

كذلك أشارت إلى موقف البنك المركزي الداعم لتمديد برنامج القروض العقارية بشروط ميسرة بفائدة سنوية عند 6.5%.

المصدر: وكالات روسية