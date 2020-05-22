متى سيرتفع سعر برميل النفط إلى 60 دولارا؟

يتوقع خبراء أن يعود سعر برميل النفط إلى فوق مستوى 60 دولارا بحلول نهاية العام المقبل، ولكن بشرط أن يتطور الوضع الاقتصادي بشكل إيجابي، حيث يعاني العالم من تداعيات أزمة كورونا.

وقال الخبير كيرات كيلمبتوف مدير المركز المالي الدولي "أستانا": "هذه هي المرة الأولى، التي نشهد فيها مثل هذا المزيج من الأزمات المالية والاقتصادية والوبائية. أعتقد أن برميل النفط سيزيد عن مستوى 60 دولارا فقط بحلول نهاية العام المقبل، وبشرط حدوث تطور إيجابي للغاية للوضع. أريد أن أذكركم بأننا ناقشنا في عامي 2014 و2015، متى يمكن أن تعود الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، ولكننا الآن نناقش هل ستعود إلى 60 دولارا، وسيعتبر ذلك منحة من السماء".

وأشار الخبير إلى أن، الطلب اليومي على النفط والغاز، انخفض على خلفية الأزمة بمقدار 20 مليون برميل يوميا.

وشدد كيليمبيتوف على أن "روسيا وكازاخستان، كدولتين غنيتين بمواردهما الطبيعية تلقتا صدمة كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجعت عائدات التصدير والإيرادات، وهو تحد جدي".

المصدر: "نوفوستي"