التوترات الصينية الأمريكية وشكوك التعافي تعصف بأسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، بسبب تظافر مؤشرات جديدة على تدهور العلاقات الأمريكية الصينية، مع بواعث القلق حيال وتيرة التعافي من التباطؤ الاقتصادي، الذي أفرزته أزمة فيروس كورونا.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي منخفضا 0.8 % بعد جلسة متقلبة، مع تراجع مؤشري البورصات في ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1 %.

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية، تدهورا في ظل اتهام واشنطن بكين بإساءة التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وهذا التدهور ألقى بظلاله على تعافي سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، انتقادات جديدة للصين أمس الأربعاء، معتبرا أن الملياري دولار التي تعهدت بها الصين لمحاربة الجائحة في العالم "مبلغا زهيدا".

وفي غضون ذلك، أظهر مسح صدرت نتائجه اليوم، انحسار التداعيات المدمرة للجائحة على اقتصاد منطقة اليورو قليلا في مايو، مع تخفيف إجراءات الغلق الشامل، لكن النمو ما زال بعيد المنال.

فبعد تسجيل مستوى نمو بالغ التدني في أبريل ارتفع مؤشر "آي.اتس.اس ماركت" لمديري المشتريات من 13.6 إلى 30.5، لكنه يظل أقل بكثير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان لأسهم البنوك والنفط والغاز والتكنولوجيا، أكبر وقع سلبي على المؤشر الأوروبي اليوم في ظل تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

المصدر: رويترز