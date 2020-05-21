"لوفتهانزا" بصدد إبرام اتفاق إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو

تجري "لوفتهانز" محادثات في مرحلة متقدمة بشأن اتفاق إنقاذ حكومي قيمته تسعة مليارات يورو (9.9 مليار دولار) تستحوذ الحكومة الألمانية بموجبه على حصة 20% في شركة طيرانها الرائدة.

وقالت "لوفتهانزا"، اليوم الخميس، إن الاتفاق سيشمل حصول الحكومة على مقعدين في مجلسها الإشرافي، لكن لن تمارس حقوقها التصويتية الكاملة إلا في ظروف استثنائية، مثل حماية الشركة من الاستحواذ.

وتجري "لوفتهانزا" محادثات مع برلين منذ أسابيع بشأن حزمة الدعم لمساعدتها على تجاوز فترة طويلة متوقعة من تراجع السفر، لكنهما اختلفتا بشأن حجم السيطرة، الذي من المفترض أن يؤول للحكومة مقابل الدعم.

وذكرت مصادر مشاركة في المفاوضات أن صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة لم يتقدم بعد بعرض نهائي، لكنه سيفعل ذلك اليوم.

وقالت "لوفتهانزا"، إنها تتوقع أن تشمل شروط الصفقة الإعفاء من توزيعات الأرباح المستقبلية وقيودا على رواتب الإدارة، مضيفة أن المفوضية الأوروبية ينبغي أن توافق على الحزمة.

وتشمل الخطة قرضا قيمته 3 مليارات يورو من بنك "كيه إف دبليو"، الذي تدعمه الدولة وسندات قابلة للتحويل.

المصدر: "رويترز"