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الحكومة الروسية تخصص نحو 360 مليون دولار لدعم صناعة السيارات

مال وأعمال

الحكومة الروسية تخصص نحو 360 مليون دولار لدعم صناعة السيارات
Sputnik
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة ستخصص 25 مليار روبل (نحو 360 مليون دولار) لدعم صناعة السيارات في البلاد، على أن توجه 5 مليارات روبل منها لشراء سيارات إسعاف.

وأضاف ميشوستن، في اجتماع حكومي جرى اليوم الخميس: "نواصل أيضا دعم الصناعات والمؤسسات المتضررة من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. ووفقا لتكليف الرئيس الروسي، سنخصص 25 مليار روبل لدعم صناعة السيارات في البلاد، منها 5 مليارات روبل سيتم إنفاقها على شراء سيارات الإسعاف".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الأموال ستستخدم أيضا لتمويل قروض السيارات بشروط تسهيلية.

(الدولار = 71 روبلا)

المصدر: "تاس"

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