شركة عالمية تعلن إبقاء موظفيها في المنزل حتى ظهور لقاح لكورونا

أعلن مدير الكوادر بشركة "ماستركارد" الأمريكية مايكل فراكارو أن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل عن بعد وعدم العودة للمكاتب حتى ظهور وإتاحة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال فراكارو لـ "رويترز" يوم الأربعاء: "نتوقع أن يستمر مزيد من الموظفين خلال الأسابيع والأشهر القادمة بالعمل من منازلهم دون الحضور للمكاتب"، مشيرا إلى أن الشركة تؤيد هذا الإجراء.

وأشار إلى الشركات حول العالم قد تدرك أن حاجتها من الموظفين الذين يعملون من المكاتب فقط 30% المجموع الكلي، مؤكدا أن "ماستركارد" ستراجع حاجتها إلى العقارات والمكاتب في المستقبل.

وأكد أن 90% من موظفي "ماستركارد" يعملون حاليا من المنازل.

وأضاف أنه قد يعود بعض الموظفين للعمل من المكاتب، لكن ذلك لن يحدث قبل تطوير نظام لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا واللقاح.

يذكر أن شركة "ماستركارد"، التي تتخذ من مدية ويستشيستر بضواحي نيويورك مقرا لها، تدير أحد الأنظمة الكبرى للدفع باستخدام البطاقات الالكترونية. ويبلغ عدد موظفيها نحو 20 ألف شخص حول العالم.

المصدر: رويترز