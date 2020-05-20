الكويت والسعودية توقفان انتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول نفطي كويتي، إن الكويت والسعودية ستوقفان انتاج النفط من حقل الخفجي المشترك لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو.

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ونقلت الوكالة عن عبد الله السميطي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة قوله: "إن اللجنة التنفيذية المشتركة، وهى أعلى هيئة إدارية معنية بعمليات الخفجي المشتركة، قررت وقف انتاج النفط المؤقت من حقل الخفجي وإغلاق المنشآت التابعة لمدة 30 يوما ابتداء من بداية شهر يونيو المقبل".

وقال السميطي إن "قرار وقف الانتاج يأتي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجموعة (أوبك+) الذي عقد في التاسع من أبريل الماضي وما تمخض عنه من اتفاق خفض حصص الانتاج لعدد من الدول المنتجة نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط".

وأضاف أن قرار "أوبك+" يأتي "إدراكا لضرورة العمل المشترك لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية".

وصرح السميطي بأن الإنتاج من حقل الخفجي سيستأنف تلقائيا في أول يوليو.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية