"الجوية التركية" تمدد إلغاء رحلاتها الدولية والمحلية إلى أوائل يونيو

أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم الأربعاء، تمديد إلغاء رحلاتها الدولية إلى العاشر من يونيو، ورحلاتها المحلية إلى الرابع من الشهر نفسه.

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وكانت الشركة تعتزم استئناف الطيران في الثامن والعشرين من مايو أيار بعد إلغاءات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة "بيجاسوس" الخاصة للطيران المنخفض التكلفة، التي ألغت بالفعل الرحلات الدولية حتى الرابع عشر من يونيو، إنها ستلغي أيضا الرحلات المحلية حتى الثالث من يونيو.

وسجلت تركيا في الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع ملموس للمتعافين من المرض، الذين بلغت نسبتهم نحو 75% من العدد الإجمالي للمصابين.

المصدر: وكالات