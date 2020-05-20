بورصة "وول ستريت" تصعد بدعم من آمال بتعاف اقتصادي ومزيد من إجراءات التحفيز

صعدت بورصة "وول ستريت" يوم الأربعاء، بدعم من آمال بتعاف اقتصادي ومزيد من إجراءات التحفيز.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت رابع مكاسبها في خمس جلسات اليوم، مع مراهنة المستثمرين مجددا على تعاف اقتصادي سريع بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتوقعات بالمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 369.74 نقطة، أو 1.53 بالمئة، إلى 24576.60 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 48.67 نقطة، 1.67 بالمئة، ليغلق عند 2971.61 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهرين.

كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 2.08 بالمئة إلى 9375.78 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر.

المصدر: رويترز