محلل: نقل "تسلا" من كاليفورنيا سيكلف إيلون موسك مليار دولار

ستكون تكلفة نقل مقر شركة "تسلا" ومصنعها "فريمونت" للسيارات الكهربائية من ولاية كاليفورنيا إلى مكان آخر، مليار دولار على الأقل، حسب تقديرات بعض الخبراء.

واعتبر دان آيفز، المحلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" الاستثمارية، أن تكاليف بناء منشآت جديدة لـ "تسلا" ستبلغ مليار دولار، وقد تستغرق العملية ما بين 12 و18 شهرا.

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وأشار المحلل إلى أن الشركة ستضطر أيضا لنقل آلاف الموظفين، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 48 ألفا، حسب آخر المعطيات التي قدمتها "تسلا"، لكنها لم توضح عدد العاملين في مصنع "فريمونت" تحديدا.

من جهته، لفت غاريت نيلسون، المحلل في شركة CFRA، إلى أن مصنع "فريمونت" هو المصنع الوحيد لـ "تسلا" على الأراضي الأمريكية، ويصنع جميع السيارات تقريبا التي تطرحها الشركة على السوق الأمريكية.

واعتبر نيلسون أن إغلاق هذا المصنع سيكون باهظ الثمن وسيحد من قدرات "تيسلا" على الإنتاج وسينعكس عى إيراداتها.

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وكان مدير ومؤسس "تسلا" إيلون موسك قد أعلن في الـ 9 من مايو الجاري أنه قد ينقل مقر شركته ومصنعها من كاليفورنيا إلى ولاية أخرى بسبب معارضته لإجراءات الإغلاق المفروضة في كاليفورنيا لمنع انتشار فيروس كورونا. واعتبر موسك الإجراءات التي اتخذتها سلطات كاليفورنيا صارمة للغاية.

المصدر: قناة CNBC