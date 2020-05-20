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مصر تعلن الحصول على منحة بـ51 مليون دولار من امريكا

مال وأعمال

مصر تعلن الحصول على منحة بـ51 مليون دولار من امريكا
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأربعاء، أن الهلال الأحمر المصري حصل على منحة بـ51 مليون جنيه من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت الوزارة أن هذه المنحة تأتي في إطار الشراكة الاقتصادية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم أولويات التنمية في مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط: "سينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية بمساندة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري: "جوانب التعاون تشمل التدريب عن بعد، وإنشاء وتجهيز مراكز خدمات صحية واجتماعية متنقلة، وتجديد غرفة العمليات المركزية، وتوفير دعم نفسي للمصابين وأسرهم، وإدارة المتطوعين على المستوى المحلي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وتبلغ قيمة المنحة 51 مليون جنيه على مدار عام كامل".

واستثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في تعزيز المنظومة الصحية في مصر على مدار الـ 40 عاما الماضية، من خلال الشراكة الوثيقة مع الشعب المصري لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، والقضاء على الأمراض المعدية، وتثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهن على التوعية بالمعلومات الصحية وإجراء الزيارات المنزلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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