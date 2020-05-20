أرباح استثمارات حكومة دبي تسجل ارتفاعا نحو 17% في 2019 مقارنة مع 2018

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن ارتفاع صافي أرباحها في العام 2019 مقارنة بالسنة السابقة، مشيرة إلى "تعديل عملياتها" في 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة التي تملك شركات ضخمة في الإمارة، بينها "طيران الإمارات" و"إعمار" العقارية: "ارتفع صافي الربح في 2019 بنسبة 16.9% عن العام السابق إلى 6.8 مليارات دولار مقابل 5.8 مليارات دولار في العام السابق وذلك على خلفية ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية وفي قطاعات أخرى".

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وقالت المؤسسة الحكومية التي يترأّسها نائب الرئيس الإماراتي رئيس الحكومة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنها تنوي تعديل عملياتها في 2020.

وأوضحت: "في عام 2020، مع الاضطرابات الكبيرة الناشئة في أعقاب أزمة كوفيد-19، نركز على تعديل عملياتنا للحفاظ على قدرتها على العمل بشكل تنافسي عندما تنحسر الأزمة الصحية".

وتابعت: "ما زلنا واثقين من أن المؤسسة يمكن أن تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل من أجل ازدهار دبي".

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، واستقبلت في عام 2019 أكثر من 16 مليون من الزوار الأجانب. وكانت تأمل في استقبال 20 مليون سائح هذا العام قبل تفشي فيروس كورنا المستجد وتأجيل معرض اكسبو للسنة المقبلة.

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأشهر الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس، وفرضت إجراءات صارمة للحد من التنقل.

المصدر: أ ف ب