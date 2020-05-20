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الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصادر: السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند

مال وأعمال

مصادر: السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند
Reuters
ناقلة نفط
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أظهرت بيانات من مصادر أن السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل الماضي، إذ جذبت تخفيضات حادة على أسعار النفط التي قدمتها الرياض، شركات التكرير في الهند.

وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من "أرامكو" السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في أبريل الماضي.

وكان البلدان رفعا إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة 5% عن مارس الماضي، لكن بانخفاض 4.1% عن أبريل 2019، وفقا للبيانات.

وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات فقد جاءت السعودية في المركز الأول في قائمة موردي النفط للهند، يليها العراق في المركز الثاني، ومن ثم الإمارات.

المصدر: "رويترز"

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