معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية هبطت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو إلى 521.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بواقع 5 ملايين برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين تراجعت 651 ألف برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 2.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.1 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 941 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز