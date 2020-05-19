أسعار النفط الأمريكي ترتفع بدعم من تمديد محتمل لإجراءات تحفيزية

أغلقت أسعار الخام الأمريكي على ارتفاع يوم الثلاثاء، بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يدعم تمديد بعض الإجراءات التي تستهدف تعزيز الاقتصاد.

وأنهى خام برنت الجلسة منخفضا بفعل مخاوف من أن تخفيضات انتاجية ربما لن تكون كافية.

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وصعد النفط لبضع جلسات عقب تخفيضات كبيرة في انتاج الخام من منتجين كبار لكبح الإمدادات، ومع تعافي الطلب بعد أن عمدت حكومات حول العالم إلى تخفيف القيود الرامية لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو، التي ينقضي تداولها اليوم، مرتفعة 68 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند الستوية 32.50 دولار للبرميل، وارتفعت عقود يوليو التي جرى تداولها بأحجام كبيرة، 0.5 بالمئة إلى 31.96 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 16 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 34.65 دولار للبرميل.

وارتدت السوق عن مكاسبها الأولية وتحولت إلى الهبوط بعد أن واجه منوتشين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أسئلة حادة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، لكنها حصلت على دفعة بعد أن قال منوتشين إنه مستعد لدراسة تمديد وتعديل برنامج لإقراض المشاريع الصغيرة.

وصعدت أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة الماضية مع قيام ولايات أمريكية بتخفيف إجراءات العزل العام ومع تراجع الإنتاج العالمي من الخام.

وقال جون كليدوف الشريك في "أغين كابيتال مانجمنت" في نيويورك، إن انخفاضا آخر في مخزونات الخام الأمريكية في بيانات أسبوعية رسمية ستصدر يوم الأربعاء قد يقدم مزيدا من الدعم للأسعار.

المصدر: رويترز