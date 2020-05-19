بورصة "وول ستريت" تهبط بفعل تقرير يشكك في النتائج الأولية للقاح ضد كورونا

أغلقت بورصة "وول ستريت" منخفضة، يوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على تقرير يشكك في نتائج تجربة أولية للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها للجلسة عقب تقرير يشكك في نتائح أولية للقاح الذي أعلنت عنه شركة "موديرنا" يوم الاثنين.

وهبطت شركة "موديرنا" حوالي 10 في المئة بعد التقرير، فيما أنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول منخفضا 356.96 نقطة، أو 1.45 بالمئة، إلى 24240.41 نقطة.

كما هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا 30.97 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 2922.94 نقطة.

وأغلق "المؤشر ناسداك" المجمع منخفضا 0.52 بالمئة إلى 9186.97 نقطة.

المصدر: رويترز