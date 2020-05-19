"المركزي السوري": مهمات ميدانية لضبط أسعار الصرف

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، أنه نفذ مهمات ميدانية لضبط أسعار الصرف التي قال إنها تراجعت على نحو كبير.

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وأشار المصرف، في بيان، إلى "تراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة والناجم بصورة رئيسية عن استغلال المضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية للأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية".

وأضاف المصرف أنه ونتيجة لذلك قام "بتنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية وكذلك على المتعاملين بغير الليرة السورية.. بهدف ضبط العمليات المالية"، وذلك عبر مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية.

وأشار المصرف إلى أنه مستمر باتخاذ "كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني".

وأكد المصرف أنه "لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة السورية سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد".

وشهدت الليرة السورية تراجعات بنسب غير مسبوقة، وخاصة مع الأزمة الراهنة في البلاد المتمثلة بقضية شركة الخلوي "سيريتل".

أسامة يونس

المصدر: RT