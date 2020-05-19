لافروف: عرقلة "السيل الشمالي-2" قد تؤدي لزيادة أسعار الغاز على مواطني الاتحاد الأوروبي

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية من أن وضع عراقيل أمام مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز قد يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المادة على المستهلكين الأوروبيين.

وفي معرض تعليقه على احتمال مراجعة الدنمارك للسماح بمد خط أنابيب "السيل الشمالي-2"، أعرب الوزير الروسي عن قناعته بأن ذلك لن يؤثر على تنفيذ المشروع، وسيتم إنجازه، مؤكدا أن لدى روسيا مختلف الآليات القانونية لتسوية القضايا المتعلقة بخط الأنابيب.

وقال لافروف إن "الخبراء... يجمعون على أن تلك الخيارات لحل المشكلة القانونية ستؤدي إلى زيادة أسعار الغاز على المستهلك النهائي، أي على مواطني الاتحاد الأوروبي".

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وأعرب الوزير عن قناعته بأن القضية ستحل في المجال القانوني على الرغم من "كثرة القرارات السياسية بشأن المشروع".

وأكد لافروف أن الوضع حول مشروع الغاز لن يؤثر على العلاقات بين روسيا والدنمارك، مؤكدا استعداد موسكو للحوار حول جميع المسائل التي تثير قلقا.

يذكر أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة أعربت عن معارضتها لمشروع "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، فيما أكدت موسكو وبرلين مرارا أن المشروع تجاري بحت ولا علاقة له بالخلافات السياسية بشأن مختلف القضايا.

المصدر: نوفوستي