نجيب ساويرس منتقدا المصريين: إجراءات الوقاية من كورونا لديهم صفر

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المواطنون المصريون لمكافحة فيروس كورونا "صفر".

وجاء ذلك في حوار مع RT، حيث قال: "لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس الأقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير وبقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة".

وتابع ساويرس: "من رأيي عودة الحياة من إمبارح، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500"، موضحا أن الأمر أصبح مثل الفيلم الذي تم إيقافه.

ونوه بأن "الحياة ستعود بعد أزمة كورونا، ولكننا سنعيش بعادات جديدة"، حيث سيمتنع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس.

المصدر: RT