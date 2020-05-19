بوتين: التضخم في روسيا يتباطأ تزامنا مع ارتفاع الروبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التضخم في البلاد يتباطأ تزامنا مع تحسن الروبل الروسي، ويأتي ذلك في وقت تواجه في روسيا تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

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وجاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم برئاسة الرئيس الروسي لبحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لدعم الشركات والمواطنين لمواجهة أزمة كورونا.

وقال بوتين، إنه تم تخصيص 50.1 مليار روبل (نحو 677 مليون دولار) للأقاليم في روسيا لصرف دفعات مالية إضافية للكوادر الطبية التي تعمل مع المصابين بكورونا (خط الدفاع الأول).

وفيما يتعلق بالمشاريع الوطنية، قال بوتين إن بعض هذه المشاريع يمكن تأجيلها وعدم تنفيذها هذا العام.

كما كلف الرئيس الروسي مجموعة العمل في الحكومة الروسية لمواجهة كورونا بإعداد تقرير عن نتائج الإجراءات التي تم اتخذها لدعم المواطنين والشركات في روسيا.

من جهتها قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا خلال الاجتماع، إن "معدلات التضخم في روسيا ينخفض، ففي أواخر أبريل ومطلع مايو استقر التضخم السنوي عند مستوى 3.1%".

كذلك لم تستعبد نابيؤلينا مسألة أن يستمر المركزي في خفض أسعار الفائدة الرئيسية في المستقبل.

بدوره قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، إنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم كمحصلة للعام الجاري عند مستوى 4%.

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي بدأ في التعافي، حيث أن مؤشرات النشاط الاقتصادي في روسيا ارتفعت.

المصدر: "نوفوستي"