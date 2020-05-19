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توقعات أداء الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من 2020

مال وأعمال

توقعات أداء الاقتصاد الروسي في الربع الثاني من 2020
Sputnik
صورة تعبيرية
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تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في الربع الثاني من 2020 في ظل إجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وتقول الوزارة إن الاقتصاد الروسي من المرجح أن يتراجع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت، أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الثاني سيكون مشابها لأداء الاقتصاد الروسي خلال الأزمات في 1998 و2008-2009.

وللمقارنة فقد توقع البنك المركزي الروسي تراجع الاقتصاد بنسبة 8% في الربع الثاني من 2020، على أن يكون الانخفاض بنسبة 4% - 6% كمحصلة نهائية للعام الجاري.

المصدر: "إنترفاكس"

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