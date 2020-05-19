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أسعار جديدة للذهب في مصر بعد تسجيلها ارتفاعا تاريخيا

مال وأعمال

أسعار جديدة للذهب في مصر بعد تسجيلها ارتفاعا تاريخيا
Reuters
الذهب في مصر
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شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت زيادة تاريخية خلال تعاملات أمس الاثنين، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها.

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وسجلت أسعار الذهب العالمية أمس أعلى سعر لها منذ عام 2013، بينما سجلت أسعار الذهب المحلية أعلى سعر تاريخي لأسعار الذهب في مصر، وفقا لإيهاب واصف رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، عيار 21 نحو 757 جنيها، وعيار 18 نحو 649 جنيها، وعيار 24 نحو 865 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6056 جنيها، و 1737 دولارا للأوقية.

وبدأ ارتفاع الذهب بشكل مفاجئ في مصر يوم 16 مايو الجاري، حيث وصل سعر الغرام من عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، إلى 760 جنيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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