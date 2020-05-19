قطاع الأعمال الأمريكي بروسيا يتوقع تعافي الاقتصاد الروسي في 2020

يتوقع قطاع الأعمال الأمريكي في روسيا تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات أزمة كورونا بحلول أكتوبر المقبل، رغم تراجعه بنسبة 28% في أبريل الماضي بسبب إجراءات العزل التي تم اتخاذها.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، ألكسيس رودزيانكو، إن قطاع الأعمال الأمريكي وضع عدة سيناريوهات بشأن تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة فيروس كورونا، وبناء على السيناريو الأساسي فإن ذلك سيحدث بحلول شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لسيناريو متفائل فإن الشركات في روسيا ستعود إلى العمل بشكل طبيعي في شهر يوليو المقبل، بينما بناء على سيناريو متشائم فإن ذلك سيحدث في يناير من العام المقبل.

وتأتي هذه التوقعات في وقت أظهرت فيه البيانات تراجع الاقتصاد الروسي في شهر أبريل الماضي بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك لإجراءات العزل والحجر الصحي التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال تقرير شهري لوزارة المالية الروسية، إن الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في روسيا تراجع الشهرالماضي بنسبة 28% مقارنة بشهر أبريل من 2019.

المصدر: نوفوستي + أر بي كا