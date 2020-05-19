"الاتحاد للطيران" الإماراتية تلغي مئات الوظائف بسبب وباء كورونا

قالت مصادر في قطاع الطيران وبشركة الاتحاد للطيران الإماراتية إن الشركة سرحت مئات العاملين خلال الشهر الجاري، من بينهم أطقم ضيافة، بعد أن اضطرتها جائحة فيروس كورونا لوقف رحلاتها.

وأوقفت شركة الطيران، التي بلغ عدد موظفيها 20 ألفا و530 في أغسطس 2019، رحلات نقل الركاب في مارس الماضي، وقالت في وقت لاحق إنها استغنت عن عدد كبير من العاملين.

وقال مصدران إن مئات من العاملين في الشركة سُرحوا هذا الشهر، وإنه يجري الاستغناء عن العاملين بشكل شبه يومي، متوقعين خفض مزيد من الوظائف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم "الاتحاد" إن الاستغناءات تشمل جميع قطاعات شركة الطيران.

وقالت: "من الواضح أن الطلب على السفر سينخفض بشكل كبير في المستقبل القريب، ونتيجة لذلك ينبغي تبني قرارات صعبة لضمان تجاوز الاتحاد للعاصفة".

كذلك قلصت "الاتحاد"، التي خسرت 5.6 مليار منذ 2016، الأجور في ظل التوقف شبه التام لحركة السفر العالمية.

المصدر: رويترز