مسؤول روسي عن سوق النفط: ترجل عن حصانك إذا مات!

اعتبر رئيس الشركة الروسية "روس نانو" أناتولي تشوبايس، خلال مقابلة مع مجلة "فوربس" نشرت اليوم، أن هبوط أسعار النفط الأخير ليس إلا "جرس" بالنسبة لروسيا.

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وعلى حد تعبير تشوبايس فإن النفط يعد "العامود الفقري" للاقتصاد الروسي، مشددا على أن انهيار الأسعار الأخير مؤشر على ضرورة تغيير هيكل هذا الاقتصاد.

وقال تشوبايس: "هناك حكمة شهيرة لدى رعاة البقر تقول: ترجل عن حصانك إذا مات".

وأضاف رئيس "روس نانو"، أن التوقعات المتفائلة تؤكد أن أسعار النفط لن تصعد فوق مستوى 40 دولارا للبرميل.

وأكد أن روسيا يمكنها الخروج من الأزمة من خلال بناء اقتصاد ابتكاري (اقتصاد يعتمد على الابتكار).

وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليص اعتمادها على موارد الطاقة، حيث شهد قطاع الزراعة طفرة خلال السنوات الماضية، كما أنها تولي اهتماما كبيرا للتكنولوجيا والابتكار

المصدر: نوفوستي