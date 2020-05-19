 
مباشر

روسيا تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية بشكل قياسي

مال وأعمال

روسيا تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية بشكل قياسي
Sputnik
روسيا تتخلص من سندات الخزانة الأمريكية بشكل قياسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwq1

خفضت روسيا استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية في شهر مارس الماضي بمقدار 3 مرات، إلى 3.85 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

إقرأ المزيد
روسيا تستمر في ملء خزائنها بالذهب
روسيا تستمر في ملء خزائنها بالذهب

وبذلك تكون روسيا للمرة الأولى قد قلصت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بهذا الحجم القياسي.

وزادت روسيا خلال شهري يناير وفبراير من 2020 استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية، بعدما كانت قد قلصتها في ديسمبر 2019.

وعلق على خطوة التقليص الروسية هذه رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا، ألكسيس رودزيانكو، قائلا إن قرار روسيا سحب أموالا من سندات الخزانة الأمريكية قد يرجع لعوامل السوق.

يشار إلى أن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 و30 عاما هبطت في مطلع مارس الماضي إلى مستويات قياسية، بعد قرار مفاجئ للفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلى نطاق 1% - 1.25% بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا